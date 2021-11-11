Дело о хакерах из Armageddon: подозрения в госизмене получили уже 8 экс-сотрудников СБУ

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении восьми бывшим сотрудникам ГУ СБУ в Автономной Республике Крым, отвечавшим за кибербезопасность и ставших офицерами Федеральной службы безопасности России после ее оккупации и аннексии полуострова.

Как говорится в сообщении ОГП, в ходе расследования было разоблачено подразделение ФСБ, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armageddon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

"Преступная организация, созданная специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб, совершала несанкционированное вмешательство в компьютеры, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов госвласти, предприятий, учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, совершения диверсий и других преступлений", — отмечается в сообщении.

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Правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий экс-сотрудников ГУ СБУ в Крыму. Указано, что во время службы в органах СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после совершения государственной измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в этой сфере.

Как сообщает ОГП, в ходе следствия было доказано, что экс-сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, создавая скрытые технические каналы утечки информации, собирали конфиденциальную информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом.

По данным следствия, злоумышленники в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации похищали идентификаторы доступа и персональные данные в первую очередь сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений, осуществляли блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов.

Ныне им сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена). При этом неделей ранее сама СБУ сообщила, что подозрение получили пятеро ее бывших сотрудников, ныне работающих в управлении ФСБ РФ, фактически действующем в Крыму, — это Александр Склянко, Николай Черных, Антон Старченко, Александр Мирошниченко и Олег Сущенко.

В то же время СБУ утверждает, что членами хакерской группировки Armageddon, осуществившей более 5 тысяч кибератак на госорганы и объекты критической инфраструктуры Украины, непосредственно являются сами ФСБшники, в то время как ОГП говорит, что хакеры лишь завербованы и используются ими для достижения поставленных целей. ОГП при этом не уточняет, входит ли упомянутая пятерка в объявленное сейчас число подозреваемых.