В Украине заработает французская фирма по киберзащите

Французская Thales, специализирующаяся на разработке высокотехнологичной продукции для обороны и безопасности, аэрокосмической промышленности и транспортировки, намерена открыть офис в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

У Thales уже есть офисы и научно-исследовательские центры в 56 странах мира.

Во время встречи министра цифровой трансформации Михаила Федорова с представителями компании Thales в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.

Во время встречи Михаила Федорова с представителями компании Thales в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.

"Представители компании рассказали, как в Украине можно улучшить сферу киберзащиты, качественно выявлять и противодействовать киберугрозам. Thales активно работает над открытием офиса в Украине и уже назначили директора", — отмечается в сообщении Минцифры.

Ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государственные органы Украины за неделю переживают десятки тысяч кибератак.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины не дали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на украинские госорганы.

Напомним, в марте киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России.