Дело о растрате "киотских" миллионов в университете Шевченко пытаются замять — СМИ

16 июля стало известно о том, что Национальная полиция открыла производство по факту растраты 60 миллионов гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно "Киотскому протоколу". Об этом сообщила Украинская правда.

Однако, как сообщает издание "Вести", после месяца затишья выяснилось, что расследовать резонансное уголовное производство не торопятся, а само дело из главка полиции перекочевало в Шевченковское райуправление Киева. "Затягивание выглядит как попытка спустить на тормозах расследование, а руководство университета Шевченко последний месяц активно посещает руководство правоохранительных структур, пытаясь донести версию о своей непричастности к растрате", — говорится в материале "Вестей".

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В 2018 году КНУ имени Тараса Шевченко получил функции заказчика и фактически распорядителя бюджетных средств на ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем.

Всего на эти цели выделили 172 миллиона гривен, а работы должны были длиться 6 месяцев.

Вместе с тем по указанию руководства КНУ имени Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованными с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

"Проректор ВУЗа Александр Рожко подписал эти соглашения с генподрядчиком, легализующие нецелевое использование средств, а чтобы обосновать дополнительные несуществующие де-факто траты были заказаны несколько экспертиз, которые должны были подтвердить увеличение сметных расходов", — рассказывают "Вести".

Проведенная руководством Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в июне проверка выявила существенные недостатки по качеству, количеству проведенных работ и обоснованности затраченных средств, отмечается в статье. Однако уже в августе 2020 года подписаны акты выполненных работ, датируемые августом и фактически израсходовано по договору более 52 млн грн.

"Кроме этого, установлено, что тендер на выполнение указанных работ проводился с существенными нарушениями, в частности фактически рассматривалось одно предложение, другие были допущены ли рассматривались, что среди прочего подтверждает несколько жалоб в адрес Антимонопольного комитета Украины", — сообщают журналисты "Вестей".

Напомним, это не первый скандал, который сотрясает главный университет страны этим летом. В июне попытка реорганизовать юридический факультет КНУ в Институт права чуть не сорвала вступительную кампанию. Декан юрфака тогда заявил, что против него ведется дискредитационная кампания, чтобы снять его с должности и провести реорганизацию факультета.