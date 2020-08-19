Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты

Демократическая партия США официально выдвинула Джо Байдена своим кандидатом на выборах президента 2020 года.

Решение приняли на съезде вечером 18 августа, который состоялся в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает AP.

Указано, что бывший вице-президент США, сенатор от штата Делавэр Джо Байден фактически был единственным претендентом на номинацию. Все его конкуренты уже объявили о выходе из предвыборных соревнований.

Примечательно, что голоса в своих штатах делегаты объявляли из разных мест: от пляжа в Американском Само до пожарной части в Коннектикуте и новой площади Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, округ Колумбия.

Известно, что до этого 77-летний Байден 2 раза подавал свою кандидатуру, чтобы принять участие в выборах президента США, но ни разу не набирал нужного количества голосов.

Как отмечается, для организации партийного съезда 18 августа использовали прямую трансляцию по телевидению и онлайн-стриминг. Это произошло впервые в истории США, когда одна из крупных партий отказывается от традиционного формата съезда для избрания кандидата в президенты. Так, даже во время Гражданской войны в США (1861-1865) и Второй мировой войны (1939-1945) демократы и республиканцы не отменяли съезды.

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В свою очередь Республиканская партия США не объявляла о планах провести свой съезд в онлайн-формате. Ожидается, что она выдвинет кандидатом в президенты действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Предполагается, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года — то есть через 99 дней. Главными кандидатами являются действующий президент Дональд Трамп и сенатор-демократ от штата Делавэр Джозеф Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.