Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Популярный американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.

Об этом певец написал в своем микроблоге в Twitter.

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Уэст ранее объявлял, что собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли.

Тем временем в выборах главы США в этом году уже участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.

Известно, что 4 года назад Уэст объявлял о поддержке Трампа и встречался с ним.

С того момента Уэст сделал несколько неоднозначных высказываний. В частности, будучи афроамериканцем сказал, что рабство было выбором черных людей в Америке.

Напомним, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В декабре 2019 нижняя палата Конгресса США объявила импичмент Трампу, сам он назвал это попыткой переворота.

5 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп был признан невиновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Таким образом, Сенат не смог объявить импичмент Трампу.