Политика 1 час назад

Для прекращения войны на Донбассе необходима реализация Минских соглашений — ФРГ

Нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины

Для прекращения войны на Донбассе необходима реализация Минских соглашений — ФРГ Для прекращения войны на Донбассе необходима реализация Минских соглашений — ФРГ
Вадим Пристайко и Хайко Маас. Фото: МИД Германии

Берлин продолжает поддерживать Киев на пути прекращения войны на Донбассе и реформ в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с главой МИД Украины Вадимом Пристайко 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба немецкого дипломатического ведомства в Twitter.

По данным МИД Германии, во время встречи Маас заверил, что Берлин продолжает поддерживать Украину на пути прекращения войны на Донбассе и реформ. Он отметил, что нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины.

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"Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат", — заявил Маас.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что на Мюнхенской конференции по безопасности планируется обсуждение подготовки к будущей встречи в нормандском формате. Представители Украины, Франции, Германии и России планируют провести встречу в Мюнхене.

Также сообщалось, что немецкое правительство интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что сейчас есть разные оценки этого саммита.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сомневается в том, что новая встреча "нормандской четверки" состоится в запланированное время. По его словам, к ней никто особо не готовится.

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