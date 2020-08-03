Днепропетровскую область "начинают отдавать Коломойскому на откуп" — мэр Днепра

Днепропетровскую область начинают отдавать олигарху Игорю Коломойскому на откуп.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, идет конвергенция неприязни к нему со стороны центральной власти.

Коломойский может с президентом Владимиром Зеленским быть в чем-то не согласен и не солидарен, но в плане неприязни к нему точки зрения у них якобы совпадают, считает Филатов.

"Потому фактически Днепропетровскую область начинают отдавать Игорю Валерьевичу на откуп", — сказал мэр Днепра.

По его словам, он (Коломойский) там назначает и снимает прокуроров, пытается влиять на кадровую политику по другим силовикам, "подруливает облсоветом через своих миньонов".

"И как раз "народную республику" будут не всенародно избранные мэры создавать, а такие люди, как Игорь Валерьевич, которым отваливаются целые куски власти, которыми они на горизонтальном уровне пытаются подруливать, где-то правоохранителями, где-то людьми из Офиса президента, где-то правительством", — добавил Филатов.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября.

В то же время в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.