Страхование и финуслуги 1 час назад

Дневной размер декретных выплат за год вырос на 20,9% — Фонд соцстрахования

Дата финансирования декретного пособия напрямую зависит от срока подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В июне 2021 года сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составила 421,38 грн, что на 20,9%, или на 140,78 грн больше, чем в июне 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий по 12,6 тысячам больничным листам. Сумма начисленных пособий составила более 421 млн грн.

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В Фонде отмечают, что дата финансирования декретного пособия напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.

Следить за состоянием предоставления материального обеспечения застрахованные лица могут онлайн в Telegram-канале Фонда.

При этом, размер выплат по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируются в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

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Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный с двукратного размера минимальной заработной платы.

ФССУ финансирует эту социальную помощь для всех работающих женщин за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам. В общих случаях ее продолжительность составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Дополнительно к основному может выдаваться лист нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой больничный лист выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Напомним, по результатам трех кварталов 2020 года среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) вырос на 14,5%.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам.

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