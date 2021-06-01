Общество 10 минут назад

В Украине сократилось количество работающих беременных женщин — Фонд соцстраха

Единственным регионом, где наблюдается обратная тенденция увеличения количества работающих беременных женщин, является Херсонская область

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

 За четыре месяца 2021 года количество женщин, обратившихся в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения пособия по беременности и родам, уменьшилось на 7,5%, или на 3 тысячи 810 работниц, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ФССУ, единственным регионом, где наблюдается обратная тенденция увеличения количества работающих беременных женщин, является Херсонская область.

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Так, в этой области в Фонд за выплатами по беременности и родам обратились в январе-апреле 796 застрахованных лиц, что на 2,4%, или 19 человек, больше относительно того же периода 2020 года.

В целом на протяжении первых четырех месяцев этого года ФССУ принял на финансирование заявления-расчеты на выплату пособий по беременности и родам для 46 тысяч 976 женщин на сумму почти 1,6 млрд грн.

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За этот период застрахованные лица провели в декретных отпусках почти 5 млн дней, каждый из которых подлежит оплате за счет ФССУ в размере 100% среднего дохода.

Фонд напоминает, что в общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств ФССУ.

Такой больничный лист выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

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Кроме того, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, лист нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком на 180 календарных дней.

Напомним, по результатам трех кварталов 2020 года среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 14,5%.

При этом за девять месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 тысяч 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам.

Источник фото: Depositphotos.

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