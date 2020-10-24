Общество 6 минут назад

Фонд соцстраха увеличил выплаты декретных почти на 15%

Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам проводится Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По результатам трех кварталов 2020 года, среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) вырос на 14,5%.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, размер пособия составил 280 грн за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам, которая в общих случаях длится 126 календарных дней.

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По оперативным данным на протяжении трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд грн.

В Фонде отметили, что за девять месяцев ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, представленных работодателями с декабря 2019 по сентябрь 2020 года.

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Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам проводится Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.

Так, по состоянию на сегодня, 22 октября, ФССУ профинансировал предоставления материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 21 октября 2020 года включительно.

В частности, на выплату пособий по беременности и родам Фонд сегодня направил 22,88 млн грн.

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Фонд перечисляет помощь на основании полученной от работодателя заявления-расчета.

Напомним, за девять месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам.

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