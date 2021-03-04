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Валюта вчера, 16:19

"До 100 тысяч в месяц": в Николаеве группа людей в течение года сбывала фальшивые доллары

Фальшивомонетчики системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, фальшивомонетчики системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов.

По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до $100 тысяч.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 тысяч фальшивых долларов США. Задержали их согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры.

Во время проведения следственных действий также выявлено:

– пистолет иностранного производства;

– поддельные паспорта граждан Украины;

– платежные карточки, которые были задействованы в сделках;

– другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.

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Сейчас дельцам сообщено о подозрении в изготовление и сбыте поддельных денег. Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, в начале февраля Служба безопасности Украины задержала организаторов и активных участников международной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Преступная группа действовала на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

 

 

 

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