Доходы киевлян уменьшаться по итогам 2020 года — прогноз S&P

Из-за экономической рецессии произойдет сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Киеве.

Такой прогноз дает Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, сообщается на сайте агентства.

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тысяч грн с 304,6 тысяч грн в 2019 году.

В то же время агентство ожидает роста душевого ВВП до 323,9 тысяч грн в 2021 году и до 349, 4 тысяч грн в 2022 году.

Указано, что ВВП на душу населения в Киеве был в 3 раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины.

S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Отмечается, что как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины: город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в стране.

"Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 253 грн. Это — на 44% больше, чем в целом по стране (11 998 грн).

Известно также, что в Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине. По данным Госстата, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн). Самую большую долю занимает Киев — 226,9 млрд грн (23,6%).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Киева на уровне "B". При этом прогноз по рейтингу столицы Украины стабильный.