Международное агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Киева на уровне "B".

При этом прогноз по рейтингу столицы Украины стабильный, сообщает пресс-служба агентства.

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Как отмечается, прогноз "стабильный" отражает мнение агентства о том, что Киев сохранит свою финансовую устойчивость во время рецессии, связанной с COVID-19.

При этом в S&P ожидают, что руководство города будет соблюдать ограничения центрального правительства и полностью покрывать дефицит за счет накопленных резервов. Прогноз также учитывает предположение о том, что город сохранит умеренные заимствования в среднесрочной перспективе.

В то же время, как прогнозируют аналитики, пандемия COVID-19 вызовет снижение ВВП Украины в 2020 году, что приведет к резкому сокращению доходов Киева и дополнительным расходам на сдерживание последствий пандемии.

"Однако мы считаем, что эти трудности будут временными, и город сохранит хорошие бюджетные показатели в 2021-2022 годах", — говорится в сообщении.

Указано, что ВВП на душу населения в Киеве был в 3 раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины.

S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Однако Киев как столица остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине.

"Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в сентябре международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

Также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривни к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация — 2020 год — 29,00 грн/доллар, 2021 год — 30,00 грн/доллар.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC".