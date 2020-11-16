Экономика 1 час назад

Падение экономики Украины в III квартале 2020 года замедлилось — Госстат

По сравнению со II кварталом рост ВВП составил 8,5%

Фото: pexels.com Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года.

Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 3,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на сайте статистического ведомства.

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Таким образом, падение экономики Украины в III квартале 2020 года замедлилось. Во II квартале было зафиксировано падение на 11,4%.

По данным статистического ведомства, по сравнению со II кварталом рост ВВП составил 8,5%.

В то же время в дальнейшем эти данные будут уточняться.

Напомним, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6%.

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Как сообщалось, в октябре Международный валютный фонд улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как известно, 5 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год в первом чтении. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, расходы могут увеличиться на 20 млрд грн, а глава Счетной палаты Валерий Пацкан утверждает — на обслуживание госдолга уйдет каждая седьмая гривня. 

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