Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до 25-летнего минимума

Доля долларовых резервов в авуарах центральных банков к концу прошедшего года сократилась до 59% — самого низкого уровня за 25 лет. Об этом свидетельствуют данные обследования Междунарожного валютного фонда "Структура официальных валютных резервов" за четвертый квартал 2020 года, сообщается в блоге организации.

По мнению ряда аналитиков, это отчасти отражает снижение роли американского доллара в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях.

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Отмечается, что если изменения в структуре резервов центробанков окажутся достаточно значительными, они могут оказать влияние на валютный рынок и рынок облигаций.

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С момента введения евро в 1999 году доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71% до 59%), хотя за этот период отмечались и заметные колебания. Между тем, доля евро колебалась на уровне 20%, а доля других валют, включая австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань, возросла в четвертом квартале 2020 года до 9%.

Как отмечают в МВФ, основное влияние на валютную структуру резервных портфелей центральных банков могут оказывать колебания валютных курсов. Последствия также могут иметь изменения относительной стоимости различных государственных ценных бумаг, хотя их влияние, как правило, будет меньше, поскольку динамика доходности облигаций в основных валютах обычно совпадает.

"В периоды, когда доллар США слабеет по отношению к основным валютам, его доля в мировых резервах обычно снижается, поскольку возрастает долларовая стоимость резервов, номинированных в других валютах. В свою очередь, на обменный курс доллара может влиять ряд факторов, в том числе расхождение в траекториях развития экономики США и других стран, различия в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, а также продажи и покупки иностранной валюты центробанками", — поясняют аналитики.

В целом же за последние 20 лет стоимость американской валюты по отношению к основным валютам не изменилась. Однако в то же время наблюдались значительные колебания, которые могут объяснить примерно 80% краткосрочных (квартальных) изменений доли доллара США в мировых резервах с 1999 года. Оставшиеся 20% таких изменений в МВФ объясняют в основном решениями центробанков об активных покупках и продажах долларов для поддержки собственных валют.

"Обращаясь к прошлому году, при учете последствий изменений обменного курса мы видим, что доля доллара США в резервах осталась в целом стабильной. Однако с точки зрения более долгосрочной перспективы тот факт, что стоимость доллара США в целом не изменилась, в то время как его доля в мировых резервах снизилась, говорит о том, что центральные банки действительно постепенно отказываются от доллара США. Некоторые ожидают, что доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться", — резюмируют в фонде.

Такую тенденцию в МВФ объясняют тем, что центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся стран стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов: несколько стран, в том числе Россия, уже объявили о своем намерении так поступить.

В то же время в фонде констатируют, что несмотря на серьезные структурные изменения в международной валютной системе, произошедшие за последние 60 лет, американский доллар остается доминирующей резервной валютой.

Отметим, что в марте международные резервы Украины продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств, сократившись на 5%.