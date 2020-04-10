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Валюта 10 минут назад

Доллар на межбанке подешевел, евро и рубль — на прежнем уровне

В сравнении с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке на межбанке подешевел на 7 копеек, в продаже — на 5 копеек

Доллар на межбанке подешевел, евро и рубль — на прежнем уровне Доллар на межбанке подешевел, евро и рубль — на прежнем уровне
Фото: 24 канал

10 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне  27,2598 грн за доллар США.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, Нацбанк понизил курс гривни на 6 копеек.

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Курс гривни по отношению к евро установлен на уровне 29,63 грн, за 10 российских рублей Нацбанк предлагает 3,68 грн.

В то же время, межбанковские валютные торги в Украине 10 апреля открылись долларом по 27,18-27,23 грн.

В сравнении с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подешевел на 7 копеек, в продаже — на 5 копеек.

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Евро к открытию торгов в покупке и продаже остался на предыдущем уровне и составил 29,77-29,80 грн.

Российский рубль также остался на предыдущем уровне и составил 0,369-0,370 грн.

Межбанк закрылся в диапазоне 27,25/27,28 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,77/29,80. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3694/0,3700.

Напомним, 9 апреля официальный курс украинской гривни был установлен на уровне 27,20 грн за американский доллар.

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