Курс валют: доллар и евро дорожают

Сегодня, 9 апреля, официальный курс украинской гривни установлен на уровне 27,20 грн за американский доллар,

Согласно данным Нацбанка Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27,196500 грн за доллар;

29,576200 грн за евро;

0,359860 грн за российский рубль;

33,625800 грн за фунт стерлингов.

В то же время, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 27,10 — 27,61 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 30 копеек, а в продаже — на 56 копеек.

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Евро в покупке подорожал на 38 копеек, а в продаже — на 35 копеек, составив 29,20 — 29,95 грн.

При этом, российский рубль немного подорожал, составив 0,320 — 0,365 грн.

В то же время, к открытию межбанка американский доллар в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже на 5 копеек. Евро снизился в покупке на 1 копейку, а в продаже не изменился.

Межбанк закрылся в диапазоне 27,34/27,38 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,74/29,78. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3628/0,3635.

Напомним, валютные торги в Украине во вторник, 7 апреля, открылись долларом по 27,06-27,09 грн.