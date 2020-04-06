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Валюта 50 минут назад

Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки

На межбанке доллар подешевел как покупке, так и в продаже

Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки
Фото: 5 канал

Сегодня, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс гривни на 22 копейки.

По данным регулятора, официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

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Доллар — 27,37 грн/$;

Евро — 29,56 грн за евро;

Российский рубль — 3,56 грн за 10 российских рублей.

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В то же время, к открытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже на 6 копеек (27,35/27,40). Евро снизился в покупке на 1 копейку, а в продаже не изменился (29,56/29,61).

Межбанк в пятницу, 3 апреля, закрылся в диапазоне 27,42/27,46 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,57/29,61. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3563-/0,3570.

Напомним, 3 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 копеек до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 копеек до 27,2266 UAH/USD.

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