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Валюта 60 минут назад

Курс валют на 3 апреля: гривня значительно укрепилась

Доллар и евро рухнули перед выходными

Курс валют на 3 апреля: гривня значительно укрепилась Курс валют на 3 апреля: гривня значительно укрепилась
Гривня подорожала. Фото: flickr.com

В пятницу, 3 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 копеек до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 копеек до 27,2266 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

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В свою очередь средний курс покупки евро понизился на 42,89 копейки до 29,2531 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,21 копейки до 30,2316 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

При этом гривня дорожает и на Межбанке. По состоянию на 13:00 пятницы доллар в продаже торгуется в диапазоне 27,35-27,45 UAH/USD, а в покупке — 27,32-27,38 UAH/USD.

В то же время евро на межбанке продают по 29,53-29,68 UAH/EUR, а покупают по 29,50-29,59 UAH/EUR.

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По мнению экспертов Национального банка Украины, сейчас ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

Напомним, 1 апреля, Национальный банк Украины на 44 копейки укрепил курс гривни, по сравнению с предыдущим банковским днем.

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