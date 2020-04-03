Нацбанк за текущую неделю купил на межбанке более $100 млн

Национальный банк Украины за эту неделю трижды вышел на межбанковский валютный рынок и купил более $100 млн для сглаживания чрезмерных колебаний нацвалюты.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий на пресс-брифинге в пятницу, 3 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Национальный банк уже больше покупает иностранную валюту. За последнюю неделю мы трижды выходили на рынок с интервенциями по покупке иностранной валюты, в целом мы купили более $100 млн на рынке", — доложил он.

По его словам, спрос на валюту значительно снизился и достиг уровня "докарантинного" периода.

Известно, что на текущей неделе (30 марта — 3 апреля) в понедельник и в среду НБУ не выходил с интервенциями на межбанк, а во вторник и в четверг купил $64 млн и $34 млн соответственно.

Читайте также: НБУ завел на валютный и платежный рынки Украины три компании

Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк уменьшил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $76,8 млн, тогда как с 10 по 13 марта регулятор продал $981,60 млн, а с 16 по 20 марта — $1,088 млрд и купил $50 млн.

Напомним, 2 апреля Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный. В этот раз НБУ предложил к обмену $280 млн наличными.