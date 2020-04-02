  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

Украинские банки получили от НБУ более $240 млн наличными

Изначально Нацбанк предлагал к обмену $280 млн наличными

Украинские банки получили от НБУ более $240 млн наличными Украинские банки получили от НБУ более $240 млн наличными
Фото: 24 канал

Сегодня, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

Кратко и по делу в Telegram

Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время, банки подали заявки только на $241,5 млн и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме.

"Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов. Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должно быть вскоре решена. Если же у банков все еще не хватает наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", — говорится в сообщении.

Читайте также:
На аукционе будут привлекать доллары и евро: как отреагирует гривня

В НБУ добавили, что это уже пятая операция по обмену наличной валюты на безналичную.

"До этого мы провели две такие транзакции с долларом, подкрепив кассы банков на общую сумму в $310 млн, а также две операции с евро, спрос на который составил всего $42,2 евро и был полностью удовлетворен", — отметили в Нацбанке.

Напомним, 26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Банкиры об "антивирусном" законе": "Отменяют только штрафы, а не сами платежи по кредитам"
Банкиры об "антивирусном" законе": "Отменяют только штрафы, а не сами платежи по кредитам"
В ближайшее время резкий скачок курса гривни Украине не грозит — НБУ
В ближайшее время резкий скачок курса гривни Украине не грозит — НБУ
НБУ выиграл суд на 1,25 млн грн у банка "Портал"
НБУ выиграл суд на 1,25 млн грн у банка "Портал"
Загрузка...
Новое видео
Юлия Шум: Как спортхаб ЕБШ подстроился под карантин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Зеленский подписал закон о соцгарантиях и экономических льготах на время карантина

  3. НАБУ закрыло дело против Порошенко

  4. СБУ подозревает "Евролаб" в распространении эпидемии коронавируса

  5. Дубилет посчитал, сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса

Загрузка...