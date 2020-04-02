Украинские банки получили от НБУ более $240 млн наличными

Сегодня, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время, банки подали заявки только на $241,5 млн и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме.

"Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов. Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должно быть вскоре решена. Если же у банков все еще не хватает наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что это уже пятая операция по обмену наличной валюты на безналичную.

"До этого мы провели две такие транзакции с долларом, подкрепив кассы банков на общую сумму в $310 млн, а также две операции с евро, спрос на который составил всего $42,2 евро и был полностью удовлетворен", — отметили в Нацбанке.

Напомним, 26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.