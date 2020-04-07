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Валюта 20 минут назад

Курс валют на 7 апреля: гривня продолжает укрепляться

Межбанк 7 апреля открылся долларом по 27,06-27,09 грн, а евро — по 29,38-29,42 грн

Курс валют на 7 апреля: гривня продолжает укрепляться Курс валют на 7 апреля: гривня продолжает укрепляться
Гривня подорожала. Фото: 24tv.ua

Межбанковские валютные торги в Украине во вторник, 7 апреля, открылись долларом по 27,06-27,09 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

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Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 4 копейки, а в продаже — на 6 копеек.

В свою очередь евро к открытию торгов в покупке подорожал на 13 копеек, а в продаже — на 11 копее и составил 29,38-29,42 грн.

Российский рубль также подорожал и составил 0,358-0,359 грн.

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Известно, что Национальный банк Украины на 7 апреля установил официальный курс на уровне 27,23 грн за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

В частности, официальный курс гривни к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,2365 грн за 1 доллар (-0,1365 грн).

Напомним, 6 апреля Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки — до 27,37 грн/$
.

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