Дрифт на съемках Red Bull: в КГГА назвали предварительную сумму ущерба Софийской площади

Ориентировочная сумма ущерба по восстановлению клинкерного покрытия Софийской площади в Киеве после дрифта автомобилей во время съемок, проводившихся "Ред Булл Украина" 10 августа, составляет 47 тысяч 92 грн.

Об этом говорится в ответе входящего в коммунальную корпорацию "Киевавтодор" предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление Шевченковского района" на запрос следователя Шевченковского управления полиции Киева, расследующего открытое в связи с инцидентом уголовное производство. Документ опубликовал в своем Telegram-канале замглавы Киевгорадминистрации Константин Усов.

В нем также отмечается, что ни один представитель ООО "Ред Булл Украина" не обращался в это КП относительно намерения провести указанное мероприятие, а предприятие, соответственно, никаких согласований не предоставляло.

В то же время указано, что сумма ущерба может увеличиться, поскольку пока непонятно, можно ли будет удалить следы от шин автомобилей силами клининговой компании, нанятой организаторами, или же нужно будет проводить работы с привлечением коммунальщиков, или вообще восстанавливать само покрытие площади. Усов при этом к опубликованному добавил комментарий, что окончательную сумму ущерба определит экспертиза.

Напомним, что 10 августа в Киеве разразился скандал из-за того, что утром на Софийской площади в охранной зоне ЮНЕСКО в рамках съемок для Red Bull вокруг памятника Богдану Хмельницкому дрифтовали два спорткара. Также участие в съемках приняли рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай.

Лишь после того, как тема приобрела общественный резонанс, полиция решилась открыть дело и начала расследовать инцидент. Стоит отметить, здание Главного управления полиции в Киеве находится непосредственно на площади, где происходило скандальное действо.

В свою очередь компания "Ред Булл Украина" лишь вечером признала вину за несогласованную съемку рекламного ролика, принесла свои извинения жителям Киева и пообещала отмыть следы шин на площади.

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