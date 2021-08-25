Происшествия 30 минут назад

ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

На автодороге Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав столкнулись два легковых автомобиля

Фото: VARTA1 Фото: VARTA1
Фото: VARTA1

24 августа в 23:05 в селе Попели Дрогобычского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

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Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на автодороге Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав столкнулись два легковых автомобиля.

В ГСЧС отмечают, что в результате столкновения загорелось одно из авто. В ДТП погибли три человека, среди которых подросток 2005 года рождения.

Кроме этого, травмы получили шесть человек (в том числе 17-летний подросток), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

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К тушению и деблокированию привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

По информации издания VARTA1, такси марки Volkswagen Golf направлялось в Попели, а Opel Passat ехал с большой скоростью в Борислав. Погибшие были именно из "Гольфа".

Напомним, в конце июля в Полтавской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Перед этим сообщалось, что 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.

 

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