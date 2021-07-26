Происшествия 20 минут назад

ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

Авария произошла в Пирятонском районе Полтавской области

В Полтавской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"25 июля около 5:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец — Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", — говорится в сообщении.

Для деблокации тел из автомобиля привлекалось восемь человек и две единицы техники ГСЧС.

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Напомним, 25 июля в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли 4 человека.

Как сообщалось, 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.

Кроме того, утром 29 июня в поселке Жуковского в Харькове загорелся двигавшийся по маршруту маршрутный автобус I-Van.

После возгорания водитель сразу остановился и высадил пассажиров, а маршрутка сгорела дотла.

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