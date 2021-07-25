Масштабное ДТП с автобусом произошло в Хорватии: 10 погибших, 45 травмированных (ВИДЕО)

В Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли минимум 10 человек.

Еще около 45 человек пострадали, сообщает AP.

Указано, что автобус следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину.

Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал происшествие как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

На данный момент причины ДТП неизвестны.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. При этом вокруг автобуса находятся пожарные и спасатели, движение по шоссе остановлено. Авария произошла около 6:00 в воскресенье, 25 июля, недалеко от города Славонский Брод.

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, среди которых были и дети.

Как отмечается, 45 пострадавших доставлены в больницы города, 8 из них получили серьезные травмы.

Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, а одна девочка получила серьезные травмы.

Напомним, 24 июля граждане Украины на автобусе попали в ДТП в Польше.

Как следствие, один человек погиб, а еще 6 получили различные травмы.