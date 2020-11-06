Джо Байден побеждает на выборах президента США, но Трамп мириться с этим не собирается

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, по предварительным подсчетам, выигрывает выборы в штате Джорджия. Это означает, что у его оппонента, действующего президента-республиканца Дональда Трампа, не остается шансов на то, чтобы получить необходимые для победы 270 голосов выборных представителей. Однако говорить о финальном результате пока рано — голосование выборщиков состоится 14 декабря. В то же время Трамп заявляет о мошенничестве при подсчете голосов и уже подал иски для его остановки в некоторых штатах.

Итог выборов в США зависит от окончательных результатов в штатах Джорджия (16 голосов выборщиков), Невада (6), Северная Каролина (15), Пенсильвания (20), Аляска (3) и Аризона (11). Изначально чашу избирательных весов в пользу Байдена склонили результаты голосования в штате Джорджия, в котором он на данный момент опережает. По состоянию на 18.00 по киевскому времени подсчитать в этом штате осталось 4 169 бюллетеней.

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Проигрывая выборы в Джорджии, Трамп теряет 16 голосов выборных представителей. Согласно моделированию результатов выборов, сделанному The Associated Press, Байден пока может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп — на 214. По данным 270ToWin и ряда других американских СМИ, у Байдена есть 253 голоса выборных представителей, а у Трампа — 214. Это означает, что, проиграв в Джорджии, шансов получить в сумме 270 голосов, даже если он выиграет во всех оставшихся штатах, у Трампа нет.

Кроме того, 6 ноября подсчет голосов ускорился в Пенсильвании. По результатам обработки 95,4% избирательных бюллетеней победа в штате достается Байдену и приносит ему 20 голосов выборных представителей. Как и в случае с победой в Джорджии, это лишает Трампа шансов на еще один президентский срок.

В то же время Трамп и его команда с этими результатами не соглашаются. В заявлении, обнародованном 6 ноября, советник кампании Трампа Мэтт Морган заявил, что подсчеты в штатах еще не окончены.

"Джорджия движется к пересчету, при котором мы уверены, что найдем бюллетени, полученные не надлежащим способом, и при котором президент Трамп в конечном итоге победит. В Пенсильвании было много нарушений, включая то, что сотрудники избирательных комиссий не позволяли нашим добровольным юридическим наблюдателям иметь полноценный доступ к местам подсчета голосов. Мы выиграли дело в суде, но были лишены драгоценного времени и лишены прозрачности, на которую мы имеем право согласно законам штата", — заявил он.

Также команда Трампа заявляет, что тысячи избирателей в штате Невада, которые проголосовали по почте, сделали это некорректно. Кроме того, по словам Моргана, Трамп выигрывает в Аризоне (моделирование результатов указывает на обратное — Delo.ua).

В штабе Байдена, в свою очередь, подчеркнули: решение о том, кто будет следующим президентом США, принимает американский народ. И добавили: "Правительство США вполне способно вывести нарушителей из Белого дома". В то же время, как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, 6 ноября Байден готовится выступить с обращением, в котором назовет себя избранным президентом и объявит о переходном периоде.

Впрочем, говорить о финальном результате можно будет только после голосования выборных представителей, которое состоится 14 декабря. За время, оставшееся до него, ситуация может измениться. Так, существует вероятность, что некоторые выборщики могут проголосовать вразрез с предпочтениями избирателей, которых они представляют.

Кроме того, весь процесс установления результатов президентских выборов в США может быть затянут из-за попыток обжаловать подсчет голосов. Это уже происходит: штаб Трампа, который заявлял о махинациях с голосами избирателей, подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет и заявил о намерениях добиться пересчета в Висконсине.

Как объясняют американские политические обозреватели, это требование, скорее всего, касается обработки бюллетеней для почтового голосования, которые поступили после дня выборов и официально могут быть учтены в некоторых штатах. Отметим, что и накануне выборов Трамп выступал против досрочного голосования (в частности по почте), считая его ненадежным. Тем не менее в 2020 году из-за пандемии COVID-19 правом проголосовать досрочно на президентских выборах воспользовалось рекордное количество избирателей — более 101 млн человек.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, заявления, которые делает Трамп относительно проблем с подсчетом голосов, безосновательны и подрывают доверие общества к демократическим институциям.

Но само голосование наблюдатели оценили как "конкурентное и хорошо организованное, несмотря на некоторую юридическую неопределенность и логистические вызовы". Отметили наблюдатели и высокую явку, которой способствовала возможность проголосовать по почте.

Отметим, что официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году - 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.