Екоіндустріальні парки — можливості для України за конкурентних умов

В 2020 році внаслідок пандемії Covid-19 від 50 до 80% високотехнологічних компаній ЄС відчули проблеми у сфері ланцюгів постачань. Цей урок було засвоєно. Диверсифікація ланцюгів постачання стала глобальним трендом: міжнародні компанії переміщують свої виробничі потужності з Китаю до інших регіонів. Це створює нові можливості для України. Наша країна може конкурувати за розміщення виробничих потужностей великих іноземних компаній в контексті індустріальної релокації з Азії та Китаю, що в перспективі означає залучення прямих іноземних інвестицій, розвиток технологій та створення робочих місць.

В травні 2020 року Єврокомісія представила безпрецедентні пропозиції щодо Плану відновлення ЄС внаслідок коронакризи із загальним обсягом фінансування 1,85 трлн євро на період 2021-2027 років. За словами віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, оновлена промислова стратегія ЄС полягає у посиленні позиції Європи як світового лідера в галузі промисловості з метою забезпечення конкурентних переваг в інноваційних та "зелених" технологіях.

"Ми співпрацюватимемо з партнерами-однодумцями скрізь, де зможемо підтримувати відкриту, чесну торгівлю з чіткими правилами для всіх, зменшити стратегічні залежності і розробляти майбутні стандарти та норми", — підкреслив Домбровскіс.

Які перспективи відкриваються для України?

Справжня індустріальна революція відбувається саме зараз, і Україна має скористатися цим шансом. Одним із інструментів посилення конкурентних переваг та розвитку економіки країни може стати розвиток мережі індустріальних парків. Розумний підхід у використанні виробничих та людських ресурсів в межах індустріальних парків, локалізація елементів регіоноутворюючих господарських комплексів на основі колишніх великих промислових підприємств може стати стимулом для ревіталізації як окремих регіонів. В ширшому контексті це стане імпульсом до якісно нового освоєння економічного простору України.

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Втім, важливо прораховувати кілька кроків наперед. Беручи до уваги глобальні тренди запровадження "зелених технологій" та імплементації "green deal", Україна має розвивати екоіндустріальні парки. Ідея полягає у створенні більш ефективних та економічно вигідних індустріальних парків, які є більш конкурентоспроможними, привабливими для інвестицій та стійкими до ризиків.

В чому полягає концепція екоіндустріальних парків та як це на практиці працює в Україні?

Резидентів екоіндустріальних парків об’єднує прагнення до покращення екологічних, економічних та соціальних показників шляхом співпраці в управлінні екологічними та ресурсними проблемами. Міжнародний досвід показує, що концепція екоіндустріальних парків є ефективним механізмом підвищення ефективності використання. Данія, Франція, Японія та Республіка Корея, з-поміж багатьох інших країн, інтегрували ключові елементи концепції EІП для сприяння більш інклюзивним та стійким заходам для покращення промислової конкурентоспроможності відповідно до цілей щодо зміни клімату.

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На етапі розбудови інфраструктури індустріального парку з огляду на сталий розвиток інженерні плани ІП мають забезпечити екологічні матеріали будівництва, оптимізацію електроспоживання, водопостачання, екологічну безпечність промислових стоків та відходів, комунікацію та соціальні послуги.

Основні принципи сталого проектування: включення розробниками питання про стійкість на ранніх етапах проектування; використання технологій та матеріалів, які сприяють енергоефективності; використання принципів кругової економіки із власним виробництвом "зелених" електроенергії та тепла для виробничих потреб резидентів індустріальних парків.

В Україні вже є приклад реалізації цих умов на базі індустріального парку "Мелітополь" компанії Isatex Invest Group. В парку передбачено та частково реалізовано: ідея фотоелектричних станцій на даху вже реалізована; наразі проводяться перемовини і постачальниками електроенергії щодо використання енергії вітру із суміжних вітрових електростанцій; на стадії ТЕО реалізація теплоелектростанції на біомасі для виробництва електроенергії та тепла резидентам парку; на стадії ТЕО ініціатива із вторинного використання води після очищення; біогаз із стічних вод — проводяться перемовини із іноземним інвестором щодо запровадження системи "уловлювання" і повторного використання вуглекислого газу із викидів виробництв на території індустріального парку.

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Наразі в індустріальному парку "Мелітополь" працюють 45 компаній в промисловому, логістичному, агропереробному секторах, серед яких "Нова пошта", General Electric, AV Metal, Isatex Indian Solar. Запланований обсяг інвестицій — 250 мільйонів гривень. Протягом 3 років буде створено 2000 робочих місць.

Ключові речі, які Україна має враховувати в контексті глобальних трендів: розвиток мережі екоіндустріальних парків і виробництв на їх території з урахуванням вимог ЄС в рамках Green Deal посилить конкурентоспроможність України та може стати стимулом до переходу України від здебільшого сировинного постачання до експорту продукції із високою доданою вартістю. Як і очікувалося, "Green deal" буде повністю запущений у 2025 році. Україна має всі шанси зацікавити виробників, які шукатимуть відновлювані джерела енергії та локації під свої потужності.