Екоіндустріальні парки — можливості для України за конкурентних умов

В 2020 році внаслідок пандемії Covid-19 від 50 до 80% високотехнологічних компаній ЄС відчули проблеми у сфері ланцюгів постачань. Цей урок було засвоєно. Диверсифікація ланцюгів постачання стала глобальним трендом: міжнародні компанії переміщують свої виробничі потужності з Китаю до інших регіонів. Це створює нові можливості для України. Наша країна може конкурувати за розміщення виробничих потужностей великих іноземних компаній в контексті індустріальної релокації з Азії та Китаю, що в перспективі означає залучення прямих іноземних інвестицій, розвиток технологій та створення робочих місць.
В травні 2020 року Єврокомісія представила безпрецедентні пропозиції щодо Плану відновлення ЄС внаслідок коронакризи із загальним обсягом фінансування 1,85 трлн євро на період 2021-2027 років. За словами віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, оновлена промислова стратегія ЄС полягає у посиленні позиції Європи як світового лідера в галузі промисловості з метою забезпечення конкурентних переваг в інноваційних та "зелених" технологіях.
"Ми співпрацюватимемо з партнерами-однодумцями скрізь, де зможемо підтримувати відкриту, чесну торгівлю з чіткими правилами для всіх, зменшити стратегічні залежності і розробляти майбутні стандарти та норми", — підкреслив Домбровскіс.
Які перспективи відкриваються для України?
Справжня індустріальна революція відбувається саме зараз, і Україна має скористатися цим шансом. Одним із інструментів посилення конкурентних переваг та розвитку економіки країни може стати розвиток мережі індустріальних парків. Розумний підхід у використанні виробничих та людських ресурсів в межах індустріальних парків, локалізація елементів регіоноутворюючих господарських комплексів на основі колишніх великих промислових підприємств може стати стимулом для ревіталізації як окремих регіонів. В ширшому контексті це стане імпульсом до якісно нового освоєння економічного простору України.
Втім, важливо прораховувати кілька кроків наперед. Беручи до уваги глобальні тренди запровадження "зелених технологій" та імплементації "green deal", Україна має розвивати екоіндустріальні парки. Ідея полягає у створенні більш ефективних та економічно вигідних індустріальних парків, які є більш конкурентоспроможними, привабливими для інвестицій та стійкими до ризиків.
В чому полягає концепція екоіндустріальних парків та як це на практиці працює в Україні?
Резидентів екоіндустріальних парків об’єднує прагнення до покращення екологічних, економічних та соціальних показників шляхом співпраці в управлінні екологічними та ресурсними проблемами. Міжнародний досвід показує, що концепція екоіндустріальних парків є ефективним механізмом підвищення ефективності використання. Данія, Франція, Японія та Республіка Корея, з-поміж багатьох інших країн, інтегрували ключові елементи концепції EІП для сприяння більш інклюзивним та стійким заходам для покращення промислової конкурентоспроможності відповідно до цілей щодо зміни клімату.
На етапі розбудови інфраструктури індустріального парку з огляду на сталий розвиток інженерні плани ІП мають забезпечити екологічні матеріали будівництва, оптимізацію електроспоживання, водопостачання, екологічну безпечність промислових стоків та відходів, комунікацію та соціальні послуги.
Основні принципи сталого проектування: включення розробниками питання про стійкість на ранніх етапах проектування; використання технологій та матеріалів, які сприяють енергоефективності; використання принципів кругової економіки із власним виробництвом "зелених" електроенергії та тепла для виробничих потреб резидентів індустріальних парків.
В Україні вже є приклад реалізації цих умов на базі індустріального парку "Мелітополь" компанії Isatex Invest Group. В парку передбачено та частково реалізовано: ідея фотоелектричних станцій на даху вже реалізована; наразі проводяться перемовини і постачальниками електроенергії щодо використання енергії вітру із суміжних вітрових електростанцій; на стадії ТЕО реалізація теплоелектростанції на біомасі для виробництва електроенергії та тепла резидентам парку; на стадії ТЕО ініціатива із вторинного використання води після очищення; біогаз із стічних вод — проводяться перемовини із іноземним інвестором щодо запровадження системи "уловлювання" і повторного використання вуглекислого газу із викидів виробництв на території індустріального парку.
Наразі в індустріальному парку "Мелітополь" працюють 45 компаній в промисловому, логістичному, агропереробному секторах, серед яких "Нова пошта", General Electric, AV Metal, Isatex Indian Solar. Запланований обсяг інвестицій — 250 мільйонів гривень. Протягом 3 років буде створено 2000 робочих місць.
Ключові речі, які Україна має враховувати в контексті глобальних трендів: розвиток мережі екоіндустріальних парків і виробництв на їх території з урахуванням вимог ЄС в рамках Green Deal посилить конкурентоспроможність України та може стати стимулом до переходу України від здебільшого сировинного постачання до експорту продукції із високою доданою вартістю. Як і очікувалося, "Green deal" буде повністю запущений у 2025 році. Україна має всі шанси зацікавити виробників, які шукатимуть відновлювані джерела енергії та локації під свої потужності.