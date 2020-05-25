Экс-глава Офиса Зеленского издевался в киевском зоопарке над животным (ВИДЕО)

Бывший глава Офиса президента Украины, адвокат Андрей Богдан издевался над животным в вольере киевского зоопарка на глазах у детей.

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Facebook журналист Роман Сухан.

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На видео видно, как Богдан с собачкой на руках сначала силой дергает за ухо козла, после чего бьет его по голове со словами "Козлина ты тупая". После этого он смеется, затем фотографируется с животным, а потом садит козлу на спину свою собачку.

При этом, как отметил журналист, Андрей Богдан находился в зоопарке без защитной маски, как, впрочем, и все остальные, запечатленные на записи, взрослые и дети.

Пользователи соцсети негативно отреагировали на выходку экс-топ-чиновника. "Устал работать и ушёл оскорблять и обижать бедных животных в зоопарке", — прокомментировала ситуацию Наталья Гебрич. "И кто из них козлина", — написала Ирина Самойлов.

Отметим, что, согласно части 2 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, как ранее сообщалось, 23 мая, после первой за 50 лет реконструкции, открыли Киевский зоопарк.