Общество 1 час назад

Экс-глава Офиса Зеленского издевался в киевском зоопарке над животным (ВИДЕО)

Андрей Богдан, прогуливаясь по киевскому зоопарку, на глазах у детей бил и дергал за уши животных

Экс-глава Офиса Зеленского издевался в киевском зоопарке над животным (ВИДЕО) Экс-глава Офиса Зеленского издевался в киевском зоопарке над животным (ВИДЕО)

Бывший глава Офиса президента Украины, адвокат Андрей Богдан издевался над животным в вольере киевского зоопарка на глазах у детей. 

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Facebook журналист Роман Сухан. 

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На видео видно, как Богдан с собачкой на руках сначала силой дергает за ухо козла, после чего бьет его по голове со словами "Козлина ты тупая". После этого он смеется, затем фотографируется с животным, а потом садит козлу на спину свою собачку.

При этом, как отметил журналист, Андрей Богдан находился в зоопарке без защитной маски, как, впрочем, и все остальные, запечатленные на записи, взрослые и дети. 

Пользователи соцсети негативно отреагировали на выходку экс-топ-чиновника. "Устал работать и ушёл оскорблять и обижать бедных животных в зоопарке", — прокомментировала ситуацию Наталья Гебрич. "И кто из них козлина", — написала Ирина Самойлов. 

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Отметим, что, согласно части 2 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Напомним, как ранее сообщалось, 23 мая, после первой за 50 лет реконструкции, открыли Киевский зоопарк.

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