Экс-главу МИДа Кожару снова отправили за решетку

Сегодня, 11 июня, Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару.

Экс-главу МИДа подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

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Как сообщает пресс-служба суда, Кожаре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 102 тысячи грн.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда, которой удовлетворено частично ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и продлена в отношении подозреваемого Кожары мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с одновременным определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 2,102 млн грн, с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных статьей 194 УПК Украины", — говорится в сообщении.

Кожара был арестован в зале суда.

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары — бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.

27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года.