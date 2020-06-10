Экс-премьера Кыргызстана за финансовые махинации на 18 лет отправили в тюрьму

9 июня Первомайский районный суд города Бишкек (Кыргызстан) по делу о финансовых нарушениях при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в Чолпон-Ате приговорил бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 18 годам лишения свободы.

Как сообщает Кыргызская служба "Радио Свобода", суд признал виновным Исакова по статье о коррупции. Исаков не участвовал в судебном заседании, также своей вины он не признает.

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Кроме того, экс-премьер должен заплатить государству штраф в размере 247 млн 650 тысяч 281 сом, что эквивалентно примерно $3,34 млн.

Адвокаты Исакова заявили, что с решением не согласны, поэтому будут его обжаловать.

Другая фигурантка дела — экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаевя должна будет выплатить штраф в 260 тысяч сом (примерно $3,5 тысячи).

Как сообщалось ранее, 7 августа 2019 года в Кыргызстане правоохранители начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, есть раненые среди его сторонников.

Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.