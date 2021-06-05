Экс-замглавы СНБО Кривоноса уволили из ВСУ

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил Украины

Об этом Кривонос сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента", — написал он.

По словам Кривоноса, его увольнение — это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", — добавил экс-замглавы СНБО.

Напомним, в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) полковника Сергея Кривоноса.

В ведомстве он заменит фигуранта журналистского расследования о хищениях в оборонном секторе Олега Гладковского.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

В ответ на это Кривонос отметил, что мобилизация и женщин и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку, а большое количество граждан Украины не знают, как воевать. Поэтому они не смогут эффективно противостоять врагу.

После этого Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.