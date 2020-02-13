Эпидемия коронавируса обрушивает фондовые рынки Юго-Восточной Азии

Сегодня, 13 февраля, фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают на данных о росте в КНР количества новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, передает "Интерфакс-Украина".

Так, японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng — на 0,3%, китайский Shanghai Composite — на 0,7%, южнокорейский KOSPI — на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

"Объявление китайских властей, указавшее на рост заболеваемости, поколебало уверенность азиатских инвесторов. Такое ощущение, что на них просто обрушилась реальность", — отметил старший аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) Oanda Джеффри Хэлли.

По словам Хэлли, рынок находится в состоянии неопределенности, пытаясь понять, что означает такая корректировка данных, которые считались надежными.

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В то же время, акции SoftBank Group подешевели в четверг на 4,5%. Накануне цена бумаг взлетела почти на 12% благодаря тому, что американский суд одобрил сделку по покупке оператором связи T-Mobile конкурирующей Sprint, которая контролируется японской компанией.

Квартальный отчет SoftBank Group, обнародованный после закрытия рынка 12 февраля, указал на 92%-ное снижение чистой прибыли компании в третьем финансовом квартале из-за потерь ее фонда инвестиций в технологические проекты — Vision Fund.

Акции Nissan упали в цене на 1,6%. Ранее автопроизводитель сообщил, что подал очередной судебный иск к Карлосу Гону, потребовав от него 10 млрд иен ($90 млн) в качестве возмещения денежного ущерба, понесенного компанией в результате многолетних нарушений и мошеннических действий ее экс-главы.

Стоимость акций Honda увеличилась на 0,9%, японской нефтекомпании Inpex — подешевели на 0,6%.

В Гонконге дорожают акции Country Garden (0,6%) и Tencent (0,7%), но дешевеют бумаги CSPC Pharmaceutical (-2,8%) и China Life Insurance (-2%).

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics увеличилась на 0,8%, австралийской энергокомпании Beach Energy — упала на 3,7%.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тысяч 840 новых случаев заражения.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Ранее сообщалось, что потребление нефти в Китае снизится на 25% в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса, парализовавшего туристический сектор и вынудившего производителей приостановить работу предприятий, прогнозируют отраслевые эксперты в КНР