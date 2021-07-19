ЕС пообещал €2,3 млрд после слов Зеленского о бессмысленности "Восточного партнерства"

Президент Европейского совета Шарль Мишель на международной конференции в грузинском Батуми анонсировал выделение странам инициативы "Восточное партнерство" 2,3 млрд евро на фоне критики целесообразности данного проекта со стороны президента Украины Владимира Зеленского, также выступившего на данном мероприятии, передает "Интерфакс".

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам "Восточного партнерства" в размере 2,3 млрд евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 млрд евро", — заявил Мишель.

При этом он подчеркнул, что в странах "Восточного партнерства" должны продолжаться демократические реформы.

"Демократическое правление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудие, борьба с коррупцией. Это не только политическая необходимость, это возможность, которую дает этот инструмент", — сказал Мишель.

Глава ЕС напомнил, что "Восточное партнерство" существует с 2009 года, а в декабре этого года состоится очередной саммит данного объединения.

Лидер Евросоюза считает, что "Восточное партнерство" является прекрасным примером сотрудничества для преодоления вызовов, в частности, в борьбе с пандемией, поддержке экономического восстановления стран.

Он отметил, что ЕС предложил большой пакет инвестиций для партнеров, которые планируется направить на обновление дорожной инфраструктуры. По его словам, речь идет и о цифровой трансформации.

"Мы обещаем, что Евросоюз останется надежным и сильным партнером для ваших стран, и мы надеемся, что вы справитесь с взятыми обязательствами — не для того, чтобы порадовать Брюссель, а для интересов ваших народов", — сказал Мишель.

При этом Зеленский, выступая перед этим на Батумской конференции, отметил, что ждет от следующего саммита "Восточного партнерства" политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не будет предметным.

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого в целом", — заявил он.

По словам главы украинского государства, следующий саммит должен показать "четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС".

"Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет содействовать реализации наших европейских стремлений", — подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, он подписал с президентами Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майей Санду совместную декларацию, призванную засвидетельствовать стремление к укреплению трехстороннего сотрудничества между тремя странами относительно европейской интеграции и подтвердить обязательства сотрудничать для их "мирного, демократического и процветающего европейского будущего".

Кроме того, Зеленский отметил важность признания лидерами ЕС европейских стремлений упомянутых стран Ассоциированного трио, однако, по его словам, не менее важно "превратить их в реальные шаги и действия".

"Потому что если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мускулы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", — заявил глава украинского государства.

По его мнению, доказательством того, что Украине, Грузии и Молдове есть место в европейском будущем, может стать предоставление им европейской перспективы как государствам, которые разделяют общие ценности, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС.

"Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно. Но насколько временно, во многом зависит и от вас, уважаемые европейцы, от вашей поддержки. Примером этого является стремление Европейского совета предоставить ассоциированным партнерам европейскую перспективу", — подчеркнул Зеленский.

Проект "Восточное партнерство" был создан в 2009 году с целью развития интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР — Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Отметим при этом, что в конце июня 2021 года Беларусь приостановила свое участие в "Восточном партнерстве" в условиях введенных ЕС 24 июня санкций против этой страны. Минск также решил отозвать своего представителя в ЕС для консультаций, а главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложили уехать в Брюссель, "чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций".