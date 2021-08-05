ЕС призвал Украину прекратить выдавать своим гражданам по два заграничных паспорта

В ЕС призвали Украину отменить для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает "Европейская правда".

В частности, в отчете отмечается, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", — говорится в рекомендации Еврокомиссии для Украины.

Как сообщалось, в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере борьбы с коррупцией, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Как пишет издание, Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, и это превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в проведении реформ.

Ранее Франция отменила необходимость оформления отдельных виз для посещения гражданами Украины французских заморских территорий. С 22 июля безвизовый режим для владельцев украинских биометрических паспортов был распространен на заморские департаменты (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта), заморские сообщества (Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен), а также имеющую особый статус Новую Каледонию.

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