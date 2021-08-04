Франция отменила визы для посещения украинцами заморских территорий

Франция отменила необходимость оформления отдельных виз для посещения гражданами Украины французских заморских территорий. Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

Отмечается, что еще с 22 июля безвизовый режим для владельцев украинских биометрических паспортов был распространен на заморские департаменты (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта), заморские сообщества (Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен), а также имеющую особый статус Новую Каледонию.

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Безвизовый режим действует для пребывания не более 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода. При проживании более трех месяцев по-прежнему требуется получение долгосрочной визы.

Франция при этом внесла Украину в так называемую "зеленую зону" и разрешила поездки туристам при условии сдачи теста на Covid-19 перед вылетом.

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Из сообщения также следует, что при въезде будут требовать документ о полной вакцинации от Covid-19 препаратом, признанным во Франции, в противном случае нужно будет предоставить "убедительные причины" для необходимости посещения соответствующей территории.

Напомним также, что в конце июля открылись для вакцинированных украинцев Испания и Португалия.

Кроме того, отметим, что правительство Литвы в июле приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины вдвое.

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