Политика 1 час назад

Португалия открывает границы для украинцев с 26 июля

При этом на Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Правительство Португалии прияло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов.

В частности, граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля 2021 года, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с Евросоюзом", — написал он в микроблоге.

В то же время въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа 2021 года.

Причем это решение может быть пересмотрено в любой момент.

Так, для въезда в Португалию необходимо предоставить:

- справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

- справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

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Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране Европейского Союза COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).

При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешено при:

- наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;

- наличии документов, подтверждающих статус "члена семьи гражданина ЕС" и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.

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В свою очередь на Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

В свою очередь, правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

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