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В мире 50 минут назад

Франция разрешила украинцам въезжать страну после сдачи теста на COVID-19

Анализы на коронавирус для вылета из Украины во Францию можно не сдавать, если сделать прививку от COVID-19 и получить сертификат об этом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

23 июля Франция внесла Украину в так называемую зеленую зону и разрешила поездки туристам при условии сдачи теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 перед вылетом.

Как сообщает Министерство внутренних дел Франции, вакцинация при этом не требуется.

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Согласно новым правилам, Франция признает два типа тестов — ПЦР (полимеразная цепная реакция — Delo.ua) и на антиген. Оба должны быть сданы не более чем за 72 часа до отправления рейса и показать негативный результат.

При этом, от тестов полностью освобождены дети до 12 лет.

Анализы на коронавирус для вылета из Украины во Францию можно не сдавать, если сделать прививку от COVID-19 и получить сертификат об этом.

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Стоит отметить, что во Франции признают документы о вакцинации, если человек получил препарат разработки Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield) или Janssen/Johnson & Johnson.

В то же время, с момента получения последней дозы должно пройти не менее семи дней. В случае с однодозовой вакциной Janssen/Johnson & Johnson с момента прививки до момента признания сертификата должно пройти не менее 28 дней. По истечению этого срока во Францию можно въезжать по сертификату о вакцинации без тестов.

Граждане Украины могут посещать Францию на срок до 90 дней в рамках безвизового режима при наличии действительного биометрического паспорта.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

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Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

В свою очередь, правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

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