Франция разрешила украинцам въезжать страну после сдачи теста на COVID-19

23 июля Франция внесла Украину в так называемую зеленую зону и разрешила поездки туристам при условии сдачи теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 перед вылетом.
Как сообщает Министерство внутренних дел Франции, вакцинация при этом не требуется.
Согласно новым правилам, Франция признает два типа тестов — ПЦР (полимеразная цепная реакция — Delo.ua) и на антиген. Оба должны быть сданы не более чем за 72 часа до отправления рейса и показать негативный результат.
При этом, от тестов полностью освобождены дети до 12 лет.
Анализы на коронавирус для вылета из Украины во Францию можно не сдавать, если сделать прививку от COVID-19 и получить сертификат об этом.
Стоит отметить, что во Франции признают документы о вакцинации, если человек получил препарат разработки Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield) или Janssen/Johnson & Johnson.
В то же время, с момента получения последней дозы должно пройти не менее семи дней. В случае с однодозовой вакциной Janssen/Johnson & Johnson с момента прививки до момента признания сертификата должно пройти не менее 28 дней. По истечению этого срока во Францию можно въезжать по сертификату о вакцинации без тестов.
Граждане Украины могут посещать Францию на срок до 90 дней в рамках безвизового режима при наличии действительного биометрического паспорта.
Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.
Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.
Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.
В свою очередь, правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.
Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.