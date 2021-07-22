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В мире 1 час назад

Хочешь выехать — плати! На Мальдивах туристам ввели налог на отдых

Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В начале июня власти Мальдивской Республики приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, включая туристов, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость авиабилета.

Как сообщает Raajje, налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью.

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Так, пассажиры, которые будут лететь эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30, а мальдивцы — $12.

При этом все пассажиры бизнес-класса должны оплатить налог в размере $60, первого класса — $90.

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В то же время пассажиры, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить $120.

Кроме этого, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта "Велана" (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25.

Согласно поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, они могут оплатить сбор через авиакомпанию.

На сегодняшний день туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15.

Ранее сообщалось, что для оживления туристического сектора власти Мальдив решили предлагать туристам сделать прививку от коронавируса уже по прибытию на отдых.

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