Происшествия 1 час назад

Чтобы привлечь туристов, власти Мальдив предлагают вакцинироваться по прибытии на остров

Это должно облегчить туристам со всего мира посещать Мальдивы, а также помочь поднять экономику островного государства

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С целью оживления туристического сектора власти Мальдивов решили предлагать туристам сделать прививку от коронавируса уже по прибытию на отдых.

Об этом заявил министр туризма страны Абдулла Маусом, сообщает CNBC.

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По его словам, стратегия 3V (visit, vaccinate, vacation — визит, вакцинация, отпуск), которую хотят внедрить на островном государстве, облегчит туристам со всего мира посещать Мальдивы и поможет поднять экономику.

В настоящее время прибывающие на Мальдивы обязаны предоставить отрицательный тест на короновирус и подтвердить бронирование отеля.

Маусом заявил, что новые правила въезда будут объявлены в скором времени, возможно, до конца текущей недели.

Министр туризма также сказал, что правительство не будет торопиться с графиком вакцинации посетителей. Он отметил, что приоритетом по-прежнему остается полное вакцинирование граждан страны.

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"Однако, как только этот процесс завершится, страна будет готова вакцинировать приезжих", — добавил Маусом.

В то же время он не уточнил, будет ли услуга вакцинация туристов платная, однако заверил, что проблем с поставкой вакцины не будет.

Ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов не могут вылететь из Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета.

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