Международный туризм начинает активизироваться — Всемирная туристская организация ООН

В апреле 2021 года количество международных туристических поездок сократилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в мае сокращение составило 82%.

Как сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), это небольшое улучшение связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки, передает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным UNWTO, за пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Падение по сравнению с периодом до пандемии коронавируса составляет 85%.

Наиболее заметным снижение числа поездок было в Азиатско-Тихоокеанском регионе — с января по май 2021 года оно сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Европа, где снижение составило 85%, показала второй результат. На Ближнем Востоке число прибытий сократилось на 83%, в Африке — на 81%, в Америке — на 72%.

"Количество стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 в феврале до 63 в июне. Из них 33 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь — в Европе. На европейском континенте действует меньше всего ограничений на поездки", — говорится в сообщении организации.

В UNWTO напомнили, что страх перед новыми штаммами коронавируса приводит к тому, что правительства возвращают уже отмененные ограничительные меры.

"Кроме того, нестабильность и отсутствие четких правил въезда могут влиять на восстановление международного туризма в летний сезон. Тем не менее, программы вакцинации по всему миру параллельно с отменой части ограничений для туристов с прививками способствуют постепенному выходу отрасли из кризиса", — отмечает организация.

Ранее она прогнозировала, что в 2021 году убытки отрасли составят от $1,7 до 2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во втором полугодии. В 2020 году число международных поездок в мире из-за пандемии коронавируса сократилось на миллиард, или 74%, а доходы отрасли — на $1,3 трлн.

Как сообщалось ранее, по результатам первого квартала 2021 года, количество международных туристов сократилось на 83% по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Напомним, главный операционный директор региональной группы компании VFS Global Джитен Вьяс заявил, что за последние несколько месяцев наблюдается увеличение запросов на визы, что является важным сигналом восстановления уверенности в сфере путешествий.