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30 минут назад

Еще две европейские страны открыли свои границы для украинцев

Украинцы теперь могут путешествовать в Словакию и Нидерланды

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Словакия открыла свои границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", — написал Кулеба.

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Кроме этого, по словам главы МИДа, с 9:00 22 июля свои границы для украинцев, согласно рекомендациям Совета ЕС, открывают Нидерланды.

"Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этого лета", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

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Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.

В свою очередь правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

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