Испания после локдауна снова открывается для украинцев с 27 июля

С 27 июля 2021 года граждане Украины снова смогут беспрепятственно путешествовать в Испанию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается", — написал глава МИД в микроблоге.

При этом он заверил, что свобода путешествий украинцев — среди приоритетов его ведомства.

Кроме того, Кулеба напомнил, что при въезде в Испанию необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий негативный тест на COVID-19.

Как известно, в связи с пандемией COVID-19 в большинстве стран ввели локдаун, то есть государства были закрыты для путешествий.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

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Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

В свою очередь, правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.