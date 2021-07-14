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В мире 40 минут назад

Литва вдвое снизила цены на долгосрочные визы для граждан Украины

Стоимость визы для украинцев теперь составит 60 евро

Вильнюс. Фото: Depositphotos Вильнюс. Фото: Depositphotos
Вильнюс. Фото: Depositphotos

Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство", — написал глава украинского МИДа.

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Граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны.

Однако находиться на территории страны можно не более чем 90 дней на каждые 180 дней.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ближайшие несколько лет власти Украины планируют договориться с Европейским союзом о пяти "безвизах" в разных сферах.

Напомним, послы стран Европейского союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки. При этом впервые в этом списке фигурирует Украина.

Источник фото: Depositphotos.

 

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