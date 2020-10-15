"Это манера предвыборной кампании", — Бондаренко о высказываниях мэра Днепра о Зеленском

Дерзкие и колкие высказывания мэра Днепра Бориса Филатова в сторону президента Украины Владимира Зеленского — это такая манера предвыборной кампании и политическая поза.

Об этом в интервью Delo.ua заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

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Как известно, мэр Днепра Борис Филатов не подбирает слов, говоря о президенте Владимире Зеленском. Так, на своей странице в Facebook он писал, что Зеленский "кладет на лопатки экономику", "грабит местное самоуправление", а также называл президента "обманщиком" и "человеком, который прикидывается идиотом".

"Знаете, как говорят в политике и в бизнесе: nothing personal, just business. Ничего личного, это только работа. Поэтому я воспринимаю ситуацию именно так, и уверен, что мэры, которые стоят в демонстративной позе, так же. Это же не личное, это просто такая манера предвыборной кампании. Так, она не очень вежливая, но не будем морализировать, я бы не хотел прибегать к оцениванию. Посмотрим на результат. Есть только общее пожелание ко всем представителям местных политических кругов, чтобы это было максимально корректно и с уважением к людям", — сказал Бондаренко.

На уточняющий вопрос, не бьют ли такие выступления достаточно рейтингового мэра в сторону президента по рейтингу Зеленского и партии "Слуга народа", губернатор Днепропетровской области ответил, что он так не думает.

"Не думаю, что это вообще касается рейтинга руководства. Это касается именно отношения конкретного мэра к своим избирателям и к людям, которые живут в городе. Это показывает то, что мэры не занимаются реальными проблемами людей, поврежденными дорогами или парками, в которых нигде пройти с ребенком в коляске через ямы, зато пишут посты. Это не продуктивно. Я, как экономист, не понимаю этого отношения. Это чисто политическая поза, а не конструктивная работа", — заявил Александр Бондаренко.

Напомним, как ранее сообщалось, глава Днепропетровской ОГА заверил, что в 2020 году выбросы в воздух в Днепропетровской области снизились на 10%.