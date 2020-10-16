Происшествия 1 час назад

Евросоюз призвал Россию возобновить консультации по авиакатастрофе МН17

В Брюсселе поддерживают все усилия по установлению правды и определению ответственности

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Европейский совет призвал Россию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе.

В частности, Евросоюз поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности, говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

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"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17. Через 6 лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", — отмечается в документе.

Как сообщалось, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

После этого в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении российских властей о выходе из консультационной группы МН17.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультационной группы по МН17 является красноречивым свидетельством страха России перед правдой.

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Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.

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