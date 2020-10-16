Евросоюз призвал Россию возобновить консультации по авиакатастрофе МН17

Европейский совет призвал Россию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе.

В частности, Евросоюз поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности, говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17. Через 6 лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", — отмечается в документе.

Как сообщалось, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

После этого в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении российских властей о выходе из консультационной группы МН17.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультационной группы по МН17 является красноречивым свидетельством страха России перед правдой.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.