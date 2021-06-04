Фирма Януковича владеет частью бизнес-центра в Москве — СМИ

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и "UA:Перший") нашли компанию, связанную со старшим сыном бывшего украинского президента Виктора Януковича Александром, которая владеет частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельным участком под ним.

Отмечается, что владелицей 14% земучастка и такой же доли в самом бизнес-центре, согласно российскому реестру недвижимости, является компания "Прайд-М", руководителем которой является Александр Ермольчук.

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При этом человек с таким же именем и фамилией как минимум в 2012-2013 годах возглавлял украинские компании "МАКО Холдинг" и "Маринсервис", бенефициаром которых в это же время был Александр Янукович.

Кроме того, журналисты обнаружили, что по адресу БЦ Atlantic также прописана другая фирма — "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. При этом человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "Менеджмент Ассетс Компани" (МАКО), бенефициаром которой, как известно, был Янукович-младший.

Сам бизнес-центр построен в 2014 году, расположен на улице Можайский Вал, 8, поблизости от Киевского вокзала. Средняя ставка годовой аренды в этом БЦ, по данным российских профильных сайтов, составляет около 600 долларов за квадратный метр. Также отмечается, что в этом бизнес-центре арендуют офис структуры госкомпании "Роснефть".

Ранее было известно, что после выезда в РФ в 2014 году Александр Янукович основал компании "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт", которые числятся как холдинговые компании в сфере недвижимости и консалтинга. Российские СМИ сообщали, что компании Януковича будут заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Украине в апреле спустя шесть с половиной лет с момента признания неплатежеспособным, окончательно ликвидировали Всеукраинский банк развития, входивший в группу компаний МАКО сына Януковича.

Отметим также, что 4 марта Совет ЕС продлил санкции против Виктора и Александра Януковичей на год, до 6 марта 2022 года.