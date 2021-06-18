Фонд гарантирования хочет продать главный офис ВТБ-Банка в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу главный офис ВТБ-Банка в центре Киева со стартовой ценой 399,8 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе большое здание бизнес-центра общей площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева, а также 1801 единицу основных средств. Все активы принадлежат АО "ВТБ БАНК", который находится в ликвидации. Торги состоятся 6 июля 2021 в системе Prozorro.Продажи", — сказано в сообщении.

Согласно ему, лот представляет собой фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса, которое находится в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный Premier Palace Hotel и главная транспортная артерия столицы — улица Крещатик. В нескольких минутах ходьбы — станции метро "Театральная" и "Площадь Льва Толстого", Бессарабский рынок и парк им. Тараса Шевченко. Развитая инфраструктура, большой пешеходный и автомобильный трафик, а также транспортная доступность способствуют развитию бизнеса любого направления и масштаба.

Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащено современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать для различного функционального назначения, в том числе как офисный или торговый центр, нижние этажи могут быть оборудованы под магазины, рестораны и тому подобное.

Напомним, Национальный банк в декабре 2018 года принял решение отозвать банковскую лицензию ВТБ Банка. У ВТБ Банка были проблемы с ликвидностью, и в конце ноября прошлого года Нацбанк отнес финансовое учреждение к категории неплатежеспособных.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица. Следить за ходом торгов могут все желающие. Средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "ВТБ Банка".