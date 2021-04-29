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Банки 1 час назад

Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам

Проект регуляторного акта разработан для усовершенствования порядка возмещения Фондом денег по вкладам

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал проект решения исполнительной дирекции Фонда "О внесении изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам".

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, проект регуляторного акта разработан для усовершенствования порядка возмещения Фондом денег по вкладам.

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В частности, сокращены сроки передачи и обработки информации о вкладчиках и, соответственно, сроков начала выплат возмещений Фондом;

Обработка информации о вкладчиках и формирование общего реестра будут проводиться исключительно средствами Автоматизированной системы выплат Фонда и только в электронном виде, а документы будут подписываться только электронно-цифровой подписью.

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Кроме этого, ФГВФЛ уточнил требования к выплатам возмещений вкладчикам и определил процедуры их завершения выплат.

Также Фонд гарантирования внес изменения в порядок возмещения несовершеннолетним вкладчикам в возрасте от 14 до 16 лет.

Предложения и замечания по содержанию регуляторного акта можно подать в Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: 04053, город Киев, улица Сечевых Стрельцов, 17, е-mail: ovcharenko@fg.gov.ua

Для организации консультаций с общественностью этот регуляторный акт будет размещен на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц: http://www.fg.gov.ua в разделе "Регуляторная деятельность".

Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц разработал комплекс мероприятий по раскрытию банками информации о системе обеспечения вкладов клиентов.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц на первом этапе планирует повысить гарантированную сумму возмещения с 200 000 до 600 000 грн.

Источник фото: Depositphotos.

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