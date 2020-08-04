Фонд гарантирования предупреждает об очередных мошенниках на рынке финансовых услуг

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил мошеннические действия компании ООО "CENTR MOTORS", которая намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, финансовая компания "CENTR MOTORS" на своей веб-странице разместила среди документов, которыми она якобы владеет, поддельную скан-копию свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде подчеркивают, что ФГВФЛ никогда не выдавал этого свидетельства.

"Номер и регистрационный номер, указанные в поддельном свидетельстве участника Фонда, на самом деле принадлежат существующему банку, который является участником Фонда. ООО "CENTR MOTORS" не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", участниками Фонда являются банки Украины (кроме Ощадбанка). Следовательно, средства, которые клиенты передают компании ООО "CENTR MOTORS", не гарантируются, а, следовательно, не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании", — отмечают в ФГВФЛ.

Кроме того, по данным из общедоступных источников установлено, что любая информация о "CENTR MOTORS" отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины и на официальном сайте национального банка Украины (в том числе информация по телефону ЕГРПОУ, указанном на сайте "CENTR MOTORS").

Таким образом, все документы, размещенные на сайте "CENTR MOTORS", вызывают сомнение в их достоверности.

В Фонде также сообщили, что указанный на главной странице сайта адрес местонахождения главного офиса "CENTR MOTORS" не совпадает с адресом в разделе "Контакты" и адресу, указанному в лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, выданной "CENTR MOTORS".

"Фонд обратился в правоохранительные органы с целью привлечения этой финансовой компании к ответственности за представление недостоверной информации и введение в заблуждение. Поскольку приведенные факты дают основания считать, что неустановленные лица, используя изображения поддельных документов, умышленно создают условия для совершения уголовных преступлений", — говорится в сообщении.

Фонд гарантирования настоятельно призывает пользователей финансовых услуг проверять достоверность информации. На сайте Фонда доступен перечень банков-участников Фонда и перечень вкладов, на которые распространяются гарантии ФГВФЛ.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждает о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.